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        Freni tutmayan kamyon, şarampole devrildi; şoför yaralandı

        AMASYA'da yokuş aşağı inerken freni tutmayan hafriyat yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada, şoför yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:06 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:10
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        Freni tutmayan kamyon, şarampole devrildi; şoför yaralandı
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        AMASYA'da yokuş aşağı inerken freni tutmayan hafriyat yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada, şoför yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Yağmur köyü yolunda meydana geldi. Selami Şahin (52) yönetimindeki, Karayolları 7'nci Bölge Müdürlüğü’ne ait 55 AC 563 plakalı hafriyat yüklü kamyon, freni tutmayınca yokuşta kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Şahin yaralanırken, bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selami Şahin, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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