Amasya'da uyuşturucuya 3 tutuklama
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 494,65 gram bonzai, 9,31 gram esrar ve 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 494,65 gram bonzai, 9,31 gram esrar ve 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Amasya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik çalışmalar sonucunda operasyon başlattı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö., M.A. ve Ş.K.'yı takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin kullandığı iki aracı durdurup, arama yaptı. Yapılan aramada 494,65 gram bonzai, 9,31 gram esrar ve 15 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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