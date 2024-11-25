Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da uyuşturucuya 3 tutuklama

        AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 494,65 gram bonzai, 9,31 gram esrar ve 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 23:06 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da uyuşturucuya 3 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 494,65 gram bonzai, 9,31 gram esrar ve 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

        Amasya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik çalışmalar sonucunda operasyon başlattı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö., M.A. ve Ş.K.'yı takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin kullandığı iki aracı durdurup, arama yaptı. Yapılan aramada 494,65 gram bonzai, 9,31 gram esrar ve 15 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı "mor mendil ve ayakkabılı" protesto...
        Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı "mor mendil ve ayakkabılı" protesto...
        Taşova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Taşova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Ablasına özenerek başladığı bestemşe oyununda 6 yaşında dünya ikincisi oldu
        Ablasına özenerek başladığı bestemşe oyununda 6 yaşında dünya ikincisi oldu
        Amasya'da 107 köy yolu kapandı
        Amasya'da 107 köy yolu kapandı
        Amasya'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Amasya'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Amasya'da gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı
        Amasya'da gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı