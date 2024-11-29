Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren ile ona yardım edene gözaltı

AMASYA’nın Merzifon ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan M.A. ve düzeneği yerleştirdiği tespit edilen M.F.B. gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün e-sınav merkezinde yapılan sürücü belgesi sınavında elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekildiğine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı. M.A.'yı kopya düzeneğiyle girdiği sınavda suçüstü yakalayan polis ekipleri, sistem üzerinden kopya veren ve şüphelinin üzerine sistemi kuran M.F.B.'yi de sınav merkezi yakınlarında gözaltına aldı. Polis tarafından el detektörü ile M.A.’nın üzerinde yapılan aramada kopya için tertip edilmiş mobil wifi cihazı, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe el konuldu.