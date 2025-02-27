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        Emekli polisin Yeşilırmak'ta cesedi bulundu

        AMASYA'da emekli polis İsmail Aylak'ın (69) Yeşilırmak Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:15 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:20
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        Emekli polisin Yeşilırmak'ta cesedi bulundu
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        AMASYA'da emekli polis İsmail Aylak'ın (69) Yeşilırmak Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

        Ellibeşevler Mahallesi Ataşehir mevkisi Yeşilırmak Nehri'nde, saat 11.00 sıralarında su yüzeyinde hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama-kurtarma ekipleri, öldüğü belirlenen kişinin cansız bedenini kıyıya çıkarttı. İncelemede, cesedin emekli polis İsmail Aylak'a ait olduğu belirlendi. Cansız beden incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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