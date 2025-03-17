Ambulansta kaçak göçmen yakalandı

AMASYA'da polisin yol kontrolünde durdurduğu özel bir firmaya ait ambulansta, Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmen sınır dışı edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri polis uygulama noktasında yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine İstanbul Ambulans Mobil Sağlık Hizmetlerine bağlı 34 plakalı özel bir şirkete ait olduğu belirlenen ambulansı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, hasta sedyesinde yatan ve kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Polis ekipleri, göçmenle birlikte ambulansta bulunan İ.N., M.Ş. ve A.B.G.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ş. tutuklandı, İ.N. ve A.B.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yakalanan kaçak göçmen ise sınır dışı edildi.