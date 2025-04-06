Polis memuru, izin gününde bulduğu yarım altını sahibine ulaştırdı

AMASYA’da Nuriye Keten (26) alışveriş yaparken boynundan düşürdüğü yarım altını, izinli gününde bulan çevik kuvvet polisi D.T.’den teslim aldı.

Amasya'da Nuriye Keten annesiyle birlikte Kocacık Çarşısı’ndaki bir züccaciye dükkanından alışveriş yaptığı sırada boynunda zincire takılı yarım altını çıkışta kapının önünde düşürdü. Keten’in alışveriş yaptığı dükkana 45 dakika sonra izinli olduğu gün bebek arabasıyla gelen 16 yıllık polis memuru D.T., yerde parlayan nesneyi fark etti. Yaklaşıp eğildiğinde bunun yarım altın olduğunu anlayan R.T., önce çevredeki iş yerlerine sonra da telefonla irtibata geçtiği polis merkezinde bulunan meslektaşlarına kayıp eşya ihbarı olup olmadığını sordu. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevik kuvvet polisi D.T., gelen ekiplere durumu anlatıp yarım altını teslim etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, altını düşüren kişinin Nuriye Keten olduğunu belirledi. Evine geldiğinde boynunda asılı yarım altının takılı olmadığını fark eden Keten ise sokaktaki aramaları sonuçsuz kalınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Keten, karşısındaki görevlinin ‘Altının emin ellerde’ sözüyle büyük sevinç yaşadı. Keten, daha sonra Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek düşürdüğü altını, çevik kuvvet polisi D.T.’den teslim aldı. Polis memuruna teşekkür eden Nuriye Keten, “Zincirim kopunca sarkmış bende fark etmedim ve alışveriş yaptığım dükkanda düşürmüşüm. Eve gidince annem düştüğünü fark etti. Önce evde, sonra yol güzergahlarında ve otobüsten indiğim yerlerde aradım. Bulamayınca hemen 112'yi aradım" dedi.