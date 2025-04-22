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        Hidrosefali hastası Göktuğ'a 23 Nisan ziyareti

        AMASYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hidrosefali (beyinde su toplanması) hastası 1,5 yaşındaki Göktuğ Kara evinde ziyaret edildi, pasta ve oyuncak sürprizi ile bayram coşkusu yaşatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:44 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:50
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        Hidrosefali hastası Göktuğ'a 23 Nisan ziyareti
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        AMASYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hidrosefali (beyinde su toplanması) hastası 1,5 yaşındaki Göktuğ Kara evinde ziyaret edildi, pasta ve oyuncak sürprizi ile bayram coşkusu yaşatıldı.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, hidrosefali hastası Göktuğ Kara'yı, ailesiyle birlikte yaşadığı evinde ziyaret etti. Balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenen evde pasta sürpriziyle bayram coşkusu yaşatıldı. Ziyarette, Göktuğ'a oyuncak hediye edildi. Sürpriz karşısında duyduğu mutluluğu dile getiren anne Merve Kara, "Sağ olsunlar doktorlarımız oğlum Göktuğ Kara için evimize geldiler. Oğlumla çok güzel ilgilendiler. Evde ilk 23 Nisan kutlamamız oldu. Bizi bu anlamlı günde yalnız bırakmadıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

        'TÜM ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMINI KUTLUYORUZ'

        Ziyaretle ilgili konuşan Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Taşova, "Bugün 23 Nisan vesilesiyle evde sağlık hizmeti sunduğumuz ve çocuk bayramı kutlamalarına katılamayacak durumdaki çocuklarımızı gözden geçirdik. Göktuğ bebeğimizin de bugün ilk 23 Nisan bayramıymış. Bu özel heyecana onu da ortak etmek istedik. Bayraklarımızla, balonlarımızla Göktuğ'un çocuk bayramını birlikte kutladık. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hepsine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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