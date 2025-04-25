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        Oyuncu Yavuz Çetin son yolculuğuna uğurlandı

        AMASYA'dahayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Yavuz Çetin (65), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:39 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:39
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        Oyuncu Yavuz Çetin son yolculuğuna uğurlandı
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        AMASYA'dahayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Yavuz Çetin (65), son yolculuğuna uğurlandı.

        Amasya'da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Yavuz Çetin, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yavuz Çetin'in cenazesi, dün öğle vakti Sultan 2'nci Bayezid Camisi'nde kılınan namazın ardından Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yavuz Çetin, 1960 yılında Amasya'da dünyaya geldi. Amasya'da uzun yıllar resim öğretmenliği yapan Çetin, oyunculuğa 1979 yılında 'Fırat' adlı sinema filmiyle başladı. Birçok dizi ve tiyatro oyununda da rol alan Çetin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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