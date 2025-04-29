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        Alkollüyken evini ateşe verdi

        AMASYA'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Neşe S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:20
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        Alkollüyken evini ateşe verdi
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        AMASYA'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Neşe S., alkollü haldeyken, kaldığı evi ateşe verdi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Seyhcui Mahallesi Zambak Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Neşe S., sabah saatlerinde evi ateşe verdi. Evden dumanların geldiğini gören komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde zarar oluşurken, psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen alkollü Neşe S. gözaltına alındı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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