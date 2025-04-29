Alkollüyken evini ateşe verdi

Seyhcui Mahallesi Zambak Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Neşe S., sabah saatlerinde evi ateşe verdi. Evden dumanların geldiğini gören komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde zarar oluşurken, psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen alkollü Neşe S. gözaltına alındı.

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