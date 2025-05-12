Amasya'da 3 dakika arayla 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem (3)

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla meydana gelen 4.4 ve 4.2 büyüklüğündeki deprem anları, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa süreli yaşanan depremler sırasında kameranın sarsıldığı görüldü.

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