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        Amasya'da 3 dakika arayla 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem (3)

        DEPREMANI KAMERADAAmasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla meydana gelen 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:05
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        Amasya'da 3 dakika arayla 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem (3)
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        DEPREMANI KAMERADA

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla meydana gelen 4.4 ve 4.2 büyüklüğündeki deprem anları, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa süreli yaşanan depremler sırasında kameranın sarsıldığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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