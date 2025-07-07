Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Köpeği taş ve sopayla dövdü

        AMASYA'da bir kişi, havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle köpeğe taş ve sopayla saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 13:10 Güncelleme: 07.07.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpeği taş ve sopayla dövdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AMASYA’da bir kişi, havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle köpeğe taş ve sopayla saldırdı. O anlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 6 Temmuz’da saat 19.00 sıralarında Akbilek Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen kimliği belirsiz kişi, havalamasından rahatsız olduğu köpeğe yerden aldığı taşı fırlattı, ardından da sopayla vurmaya başladı. Köpeğin can havliyle havlayıp kaçarak uzaklaşmasının ardından şüpheli olay yerinden hızla ayrıldı. Yaşanan şiddet anları, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Mahalleli, olay sonrası hayvana yönelik şiddete tepki göstererek, saldırganın bir an önce tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Amasya mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Amasya mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel: 2 Kasım Pazar günü sandığı getir
        CHP Genel Başkanı Özel: 2 Kasım Pazar günü sandığı getir
        Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Merzifon'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Merzifon'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra eşini öldürüp intihar etti (2)
        Cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra eşini öldürüp intihar etti (2)
        Cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra eşini öldürüp intihar etti
        Cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra eşini öldürüp intihar etti