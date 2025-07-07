Köpeği taş ve sopayla dövdü

AMASYA’da bir kişi, havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle köpeğe taş ve sopayla saldırdı. O anlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Temmuz’da saat 19.00 sıralarında Akbilek Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen kimliği belirsiz kişi, havalamasından rahatsız olduğu köpeğe yerden aldığı taşı fırlattı, ardından da sopayla vurmaya başladı. Köpeğin can havliyle havlayıp kaçarak uzaklaşmasının ardından şüpheli olay yerinden hızla ayrıldı. Yaşanan şiddet anları, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalleli, olay sonrası hayvana yönelik şiddete tepki göstererek, saldırganın bir an önce tespit edilip cezalandırılmasını istedi.