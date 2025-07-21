Takla atan otomobildeki 7 yaşındaki Azra öldü, ailesi yaralı

AMASYA'dabordür taşları ile trafik levhasına çarparak takla atan otomobildeki Azra Okatan (7) hayatını kaybetti, annesi, babası ve 2 kardeşi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Sekü kavşağında meydana geldi. M.O. yönetimindeki 34 LB 4066 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bordür taşlarına ve trafik levhasına çarparak takla attı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi A.O., çocukları Azra Okatan, İ.N.O. ve D.E.O. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Azra Okatan, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.