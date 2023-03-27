Amasya'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü öldü

AMASYA (AA) - Amasya'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Göynücek'ten Amasya yönüne giden Serdar Ateş'in kullandığı 05 T 0116 plakalı taksi, Gözlek mevkisinde İ.U. (54) idaresindeki 34 BDB 256 plakalı tırla çarpıştı.
Taksi sürücüsü Ateş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Takside bulunan aynı aileden Mustafa (35), Damla (32), Elif Alya (6) ile Kerem Demir (3) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.