Amasya'da polisler özel öğrenciler için el sanatları kursu açtı Amasya'da polisler tarafından özel eğitim alan öğrencilerin becerilerini artırmak amacıyla el sanatları kursu açıldı.

Amasya'da polisler tarafından özel eğitim alan öğrencilerin becerilerini artırmak amacıyla el sanatları kursu açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'nun desteğiyle Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEB) kapsamında özel eğitim alan öğrenciler için deri ve rölyef kursu açıldı.

40 özel öğrencinin eğitim gördüğü kursta deri çanta, cüzdan, kemer ve bileklik gibi ürünler yapılıyor.

El sanatları öğretmeni Hülya Koyuncu, gazetecilere, kursların çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

Öğrencileri mutlu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Koyuncu, "Çocuklarımızla çalışmalarımız oluyor. Derilerimizi bizler kesiyoruz, boyuyoruz, desenliyoruz. Hepsini ayrı ayrı çocuklarımız yapmakta. Çocuklarımız bunu yaparken el-göz koordinasyonunu, motor becerilerini geliştiriyorlar. Burada çocuklarımıza üreten bireyler olduklarını hissettirmek istiyoruz. Bunu hissettirebiliyorsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Özel öğrencilerden Burcu Demir de cüzdan ve bileklik yaptıklarını belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.