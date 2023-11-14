Amasya'da köprüde asılı kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Amasya'da kamyonetin köprüde asılı kaldığı kazada sürücü ile 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Esma C'nin kullandığı 05 RC 696 plakalı kamyonet, Ziyaret beldesinde Yeşilırmak üzerindeki köprünün demirlerine çarptı.

Kaza sonrası aracın köprü üzerinde asılı kaldığını görenler durumu sağlık, polis ve jandarma ekipleri bildirdi.

Yaralanan sürücü ile 5 yaşındaki Evra C, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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