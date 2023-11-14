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        Amasya'da köprüde asılı kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Amasya'da kamyonetin köprüde asılı kaldığı kazada sürücü ile 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:45
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        Amasya'da köprüde asılı kalan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Amasya'da kamyonetin köprüde asılı kaldığı kazada sürücü ile 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Esma C'nin kullandığı 05 RC 696 plakalı kamyonet, Ziyaret beldesinde Yeşilırmak üzerindeki köprünün demirlerine çarptı.

        Kaza sonrası aracın köprü üzerinde asılı kaldığını görenler durumu sağlık, polis ve jandarma ekipleri bildirdi.

        Yaralanan sürücü ile 5 yaşındaki Evra C, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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