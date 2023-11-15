AK Parti Merzifon İlçe Başkanlığına Şahinoğlu atandı
AK Parti Merzifon İlçe Başkanlığına Abdullah Şahinoğlu getirildi.
AK Parti Merzifon İlçe Başkanlığına Abdullah Şahinoğlu getirildi.
Şahinoğlu'nun ilçe başkanlığına atanması, AK Parti Teşkilat Başkanlığının X sosyal medya hesabından duyuruldu.
Paylaşımda, "Amasya ilimizin Merzifon İlçe Başkanlığına Abdullah Şahinoğlu atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Yasin Kuzucu’ya teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Şahinoğlu ise ilçe başkanlığı görevinin kendisine tevdi edilmesinin onurunu yaşadığını belirterek, "Teşkilatımıza ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.
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