Suluova'da 110 paket kaçak sigara ele geçirildi
–Amasya Suluova ilçesinde 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.
–Amasya Suluova ilçesinde 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Suluova İlçesinde şüpheli bir şahsın evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda, 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şüpheli hakkında ise kaçakçılıktan işlem başlatıldı.
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