Amasya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde bandrolsüz tütün ve elektronik sigara satışı yapıldığını belirledi.

İş yerinde arama yapan ekipler, farklı markalarda 52 elektronik sigara, 40 paket bandrolsüz sigara, 280 dal içi doldurulmuş makaron, 52 elektronik sigara sıvısı ve 11 paket 250 gram tütün ele geçirdi.

Ekipler, kaçak malzemelere el koyup bir şüpheliyi gözaltına aldı.