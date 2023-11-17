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        Amasya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:32 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:32
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        Amasya'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Amasya’nın Merzifon ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde bandrolsüz tütün ve elektronik sigara satışı yapıldığını belirledi.

        İş yerinde arama yapan ekipler, farklı markalarda 52 elektronik sigara, 40 paket bandrolsüz sigara, 280 dal içi doldurulmuş makaron, 52 elektronik sigara sıvısı ve 11 paket 250 gram tütün ele geçirdi.

        Ekipler, kaçak malzemelere el koyup bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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