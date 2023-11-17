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        Bakan Uraloğlu, Amasya Üniversitesi'nde "ilk ders" sunumunu yaptı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amasya Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılarak, "ilk ders" sunumunu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 20:17 Güncelleme: 17.11.2023 - 20:43
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        Bakan Uraloğlu, Amasya Üniversitesi'nde "ilk ders" sunumunu yaptı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amasya Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılarak, "ilk ders" sunumunu yaptı.

        Üniversitenin Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Bakan Uraloğlu'na "fahri doktora' unvanı verilerek cübbe giydirildi.

        Uraloğlu, 2006'da kurulan Amasya Üniversitesinin günden güne gelişerek büyük ve güçlü bir eğitim kurumu haline geldiğini söyledi.

        Türkiye'nin ulaşım alanında söz sahibi ülkeler arasına girdiğine işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak, insan, yük ve veri taşıyoruz. Bunun sonucunda da lojistik mobilete ve dijitalleşmeyle ilgili hedeflerimiz var. 2053 hedeflerimiz noktasında biz gayret ediyoruz bakanlık olarak. Biz yaklaşık 21 yılda, Cumhurbaşkanımızın yönetiminde ulaştırmaya 200 milyar dolar yatırım yaptık. Bunu emtia fiyatlarındaki artışı da dikkat aldığımızda 250 milyar dolar olarak düzeltebiliriz. Yoğun bir şekilde hava yollarına, kara yollarına, demir yollarına yatırım yaptık. Önümüzdeki günlerde demir yolunu birazcık daha öncelemiş olacağız. Karayolu üzerindeki yükü biraz azaltarak demiryolu üzerine yükü daha çok yüklemeyi düşünüyoruz hem daha ekonomik hem daha güvenli şekilde. Aynı zamanda net sıfır emisyon hedefini önemsiyoruz ve bunun için gayret gösteriyoruz, şu ana kadarki projelerimizle de ciddi katkı sağladık buna."

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ise bilimin ve çağdaşlığın ışığında örnek bir üniversite olduklarını belirterek, "Amasya Üniversitesi 724 akademik personel, 611 idari personel ve 20 bin öğrenciden oluşan büyük bir ailedir. Üniversitemiz 8 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 9 araştırma merkeziyle kendisini sürekli yenileyen ve büyüten köklü bir üniversite haline dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

        Programa, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, protokol üyeleri ve akademisyenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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