Amasya'yı kaplayan sis güzel görüntü oluşturdu
Amasya'da yağmur sonrası oluşan sis, şehrin üzerini kaplayarak güzel görüntü oluşturdu.
Amasya'da yağmur sonrası oluşan sis, şehrin üzerini kaplayarak güzel görüntü oluşturdu.
Kentte yağmur sonrası sis de etkisini gösterdi. Sis bir süre sonra şehir merkezinin üzerine kapladı.
Sis, ilin yüksek kesimindeki Çakallar Mahallesi'nden bakıldığında güzel görsel ortaya çıkardı.
Vatandaşlardan Ahmet Akıncı, "Yağmur sonrası kent sisten gözükmüyordu, adeta denizi andırıyordu. Harika bir görüntü vardı, kentin üstünü sis kaplamıştı. Ben de bu güzelliği görünce telefonu elime alıp birkaç kare fotoğraf çektim." dedi.
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