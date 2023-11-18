Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yaşar S. idaresindeki 60 DG 404 plakalı hafif ticari araç, Helvacı mevkisinde Enes Ö'nün kullandığı 05 ADF 718 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Şerife S. yaralandı.

Ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.​​​​​​​

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