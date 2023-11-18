Amasya'da polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve telefon yoluyla gerçekleşen dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Noter, PTT ve bankaları ziyaret eden polis ekipleri, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.

Dolandırıcılık suçunun gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla uygulama yapan polis ekipleri, şu ana kadar yüz yüze görüştüğü yaklaşık 2 bin vatandaşı bilgilendirdi.