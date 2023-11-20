Amasya’da çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 çocuğun; kamyonetin, kapısı açık olan kasasında ayaklarını sarkıtarak yolculuk yaptığı ve aracın kent merkezinde hızla ilerlediği görülüyor.

Emniyet ekipleri, araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.