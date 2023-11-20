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        Amasya'da çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu

        Amasya'da çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:09
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        Amasya'da çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu
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        Amasya’da çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 çocuğun; kamyonetin, kapısı açık olan kasasında ayaklarını sarkıtarak yolculuk yaptığı ve aracın kent merkezinde hızla ilerlediği görülüyor.

        Emniyet ekipleri, araç ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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