Amasya'da 125 okul servis aracı denetlendi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ara tatilin bitmesi ve okulların açılmasıyla okul servis aracı denetimlerini sıklaştırdı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan karayolu ağında trafik ekipleri tarafından, okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimler yapıldı.

125 okul servis aracı ve şoförü denetlenirken, trafik kuralları konusunda da bilgilendirme yapıldı

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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