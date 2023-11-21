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        Amasya'da 125 okul servis aracı denetlendi

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ara tatilin bitmesi ve okulların açılmasıyla okul servis aracı denetimlerini sıklaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:52
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        Amasya'da 125 okul servis aracı denetlendi
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ara tatilin bitmesi ve okulların açılmasıyla okul servis aracı denetimlerini sıklaştırdı.

        İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan karayolu ağında trafik ekipleri tarafından, okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimler yapıldı.

        125 okul servis aracı ve şoförü denetlenirken, trafik kuralları konusunda da bilgilendirme yapıldı

        Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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