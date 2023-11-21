Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da tedavisi tamamlanan puhu doğaya bırakıldı

        Amasya'da tedavisi tamamlanan puhu doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:26 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da tedavisi tamamlanan puhu doğaya bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da tedavisi tamamlanan puhu doğaya salındı.

        Yaralı halde bulunan puhu Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşu tedavisini yaptıktan sonra tekrar doğaya bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'

        Benzer Haberler

        Amasya'da 125 okul servis aracı denetlendi
        Amasya'da 125 okul servis aracı denetlendi
        Amasya'da çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu
        Amasya'da çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu
        Amasya'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
        Amasya'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
        Amasya'da polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
        Amasya'da polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
        Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, yüzme havuzu inşaatını inceledi
        Kaymakam Baha Büyükkaymakcı, yüzme havuzu inşaatını inceledi
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı