Amasya'da vize haftasında üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba dağıtıldı

Amasya Üniversitesince 2023-2024 güz ara sınav döneminde öğrencilere ücretsiz çorba ikram ediliyor.

Sınav boyunca öğrencilerin moral motivasyonunu yükseltmek ve sınavlardan iyi not almaları için üniversite tarafından kütüphane önünde ücretsiz çorba ikram edildi.

Öğrenciler çorba dağıtılan alanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı öğrenciler kütüphanede bazıları ise bahçede çorbalarını keyifle kaşıkladı.

Bazı öğrenciler çorbalarını sokak köpekleriyle de paylaştı.

Öğrencilere çorba dağıtan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınav döneminde, öğrenciler için sürpriz ikram hazırladıklarını ifade etti.

Turabi, "Öğrencilerimizin dışarıya çıkmadan kendilerini aile ortamında hissetmeleri amacıyla hemen kütüphane önünde, çalışma alanlarının önünde kurduğumuz bir sistemle tamamen üniversitemizde yapılan bir çorba ikramı... Öğrencilerimize sınav boyunca devam edecek. Çorbanın sınavlara artı bir katkısı olması için içine kemik suyu kattık ve sevgimizi kattık. Dolayısıyla öğrencilerimiz burada bu kemik suyu çorbayla hem zihinleri açılacak, hem hatırlama güçleri artacak hem de sevgimizle beraber onların da üniversitemize sevgisi daha ziyade olacaktır diye düşünüyoruz." dedi.

Tıp Fakültesi öğrencisi Tahir Buğra, “Özellikle vize ve final haftalarında üniversitemizin bize sağladığı güzel bir imkan. Yıllardır devam ediyor, ben iki senedir buradayım. Burada Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Çok güzel bulduk, teşekkür ederiz. Moral veriyor." ifadelerinde bulundu.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencisi Ahmet Özdemir, “Vize dönemi olduğu için yoğunlukla burada kütüphanede bulunuyoruz, ders çalışmak için daha verimli geçiyor. Bugünde çorba ikramı var. Dünde olmuştu. Mutlu oluyoruz, en azından sıcak bir çorba. İçerisi de çalışma ortamı için gayet elverişli. Bizim için iyi oluyor." açıklamasında bulundu.

Çorba ikramının öğrencilere sınav boyunca devam edeceği öğrenildi.