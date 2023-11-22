Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi, Amasya'da başladı

        Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi birinci etap karşılaşmaları Amasya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:02 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi, Amasya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi birinci etap karşılaşmaları Amasya'da başladı.

        Amasya Spor Salonu'nda 4 gün sürecek karşılaşmalara 10 takım katılıyor.

        Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, yaptığı açıklamada, birinci etap müsabakalarının ardından ikinci etap müsabakalarının oynanacağını belirterek, "Bu müsabakalar sonucunda play-off ve play-out maçlarıyla birlikte Süper Lig şampiyonu belirlenecek. Önümüzdeki yıl şampiyon olan takım ülkemizi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda temsil etme hakkını kazanacak." dedi.

        Süper Lig'in ilk karşılaşmasında Selçuklu Belediyespor, Suruç Belediyesi Hokey Takımı'nı 8-2 yendi.

        Selçuklu Belediyespor kaptanı Cemil Bolat Özata, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Açılış maçını kazandığımız için memnunuz. Hazır bir ekip olarak geldik. İnşallah, sakatlık olmadan tüm takımlar için verimli, istedikleri sonuçlara ulaşacakları bir turnuva geçirirler, tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Suruç Belediyesi Hokey Takımı Antrenörü Arif Bostancı ise iyi kamp döneminin ardından Amasya'ya geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Hokey Federasyonumuza, camiamıza hayırlı uğurlu olsun yeni sezon. Yaklaşık on günlük kampımız oldu. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Süper Lig'in en genç takımlarından biriyiz. İnşallah bu etapta da zorlu rakiplerden iyi puanlar toplayıp, bir sonraki etaba avantajlı girmek istiyoruz. Hem rakip takıma başarılar diliyorum hem de Türkiye Hokey Federasyonuna, Amasya'da bize ev sahipliği yapan Amasya hokey ailesine, il temsilcimize, bütün herkese çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Amasya´da hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı: Sürücüsü ağır yaraland...
        Amasya´da hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı: Sürücüsü ağır yaraland...
        Amasya'da vize haftasında üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba dağıtıldı
        Amasya'da vize haftasında üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba dağıtıldı
        Amasya'da tedavisi tamamlanan puhu doğaya bırakıldı
        Amasya'da tedavisi tamamlanan puhu doğaya bırakıldı
        Amasya'da 125 okul servis aracı denetlendi
        Amasya'da 125 okul servis aracı denetlendi
        Amasya'da çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu
        Amasya'da çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu
        Amasya'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
        Amasya'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı