Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi, Amasya'da başladı

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi birinci etap karşılaşmaları Amasya'da başladı.

Amasya Spor Salonu'nda 4 gün sürecek karşılaşmalara 10 takım katılıyor.

Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, yaptığı açıklamada, birinci etap müsabakalarının ardından ikinci etap müsabakalarının oynanacağını belirterek, "Bu müsabakalar sonucunda play-off ve play-out maçlarıyla birlikte Süper Lig şampiyonu belirlenecek. Önümüzdeki yıl şampiyon olan takım ülkemizi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda temsil etme hakkını kazanacak." dedi.

Süper Lig'in ilk karşılaşmasında Selçuklu Belediyespor, Suruç Belediyesi Hokey Takımı'nı 8-2 yendi.

Selçuklu Belediyespor kaptanı Cemil Bolat Özata, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Açılış maçını kazandığımız için memnunuz. Hazır bir ekip olarak geldik. İnşallah, sakatlık olmadan tüm takımlar için verimli, istedikleri sonuçlara ulaşacakları bir turnuva geçirirler, tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Suruç Belediyesi Hokey Takımı Antrenörü Arif Bostancı ise iyi kamp döneminin ardından Amasya'ya geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hokey Federasyonumuza, camiamıza hayırlı uğurlu olsun yeni sezon. Yaklaşık on günlük kampımız oldu. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Süper Lig'in en genç takımlarından biriyiz. İnşallah bu etapta da zorlu rakiplerden iyi puanlar toplayıp, bir sonraki etaba avantajlı girmek istiyoruz. Hem rakip takıma başarılar diliyorum hem de Türkiye Hokey Federasyonuna, Amasya'da bize ev sahipliği yapan Amasya hokey ailesine, il temsilcimize, bütün herkese çok teşekkür ediyorum."