Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da basınçlı sulama hattı yenilendi

        Amasya İl Özel İdaresi tarafından Suluova ilçesine bağlı Dereköy'de basınçlı sulama hattı yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova'da basınçlı sulama hattı yenilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya İl Özel İdaresi tarafından Suluova ilçesine bağlı Dereköy'de basınçlı sulama hattı yenilendi.

        Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, yaptığı açıklamada, 2023 yılı yatırım programında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen basınçlı sulama sistemleri sayesinde bölgede tarım ile uğraşan çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerde verimliliğin artması ve bölge halkının ekonomisine katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

        Elli yıllık boruların ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle 2 bin metre ana boru hattının yenilendiği ifade eden Acar, "Yatırım programında yer alan sulama projeleri gerçekleştirilen çalışmalarla bir bir hizmete açılıyor. Yeni sulama projeleri hayata geçtikçe daha çok tarımsal alan, daha çok üretici suya kavuşuyor. Yapılan çalışmalar ile şehrimizde tarımsal üretimin payı artırılarak yerel kalkınmaya katkı sağlanmaya çalışılıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        KKM'de fren
        KKM'de fren
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Ender Saraç'tan iddialar hakkında açıklama
        Ender Saraç'tan iddialar hakkında açıklama
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy'de sis etkili oldu
        Gümüşhacıköy'de sis etkili oldu
        Yumurta yüklü TIR devrildi: 2 yaralı
        Yumurta yüklü TIR devrildi: 2 yaralı
        Amasya'da hastaneden kaçan 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da hastaneden kaçan 2 düzensiz göçmen yakalandı
        TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı (2)
        TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı (2)
        Gümüşhacıköy'de ilkokul öğrencilerine kişisel bakım eğitimi verildi
        Gümüşhacıköy'de ilkokul öğrencilerine kişisel bakım eğitimi verildi
        TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı
        TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı