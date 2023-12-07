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        Suluova'da lise öğrencileri Filistinli çocuklar için kermes düzenledi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde lise öğrencileri tarafından Filistin yararına yardım kampanyası ve kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:39 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:39
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        Suluova'da lise öğrencileri Filistinli çocuklar için kermes düzenledi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde lise öğrencileri tarafından Filistin yararına yardım kampanyası ve kermes düzenlendi.

        Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Gazze'de İsrail'in saldırılarına maruz kalan çocuklar için okul salonunda kurulan kermeste satışa sundukları ürünlerden elde ettikleri geliri, AFAD aracılığıyla Filistin'e ulaştıracak.

        Kermese katkıda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, "Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi'nde veli, öğretmen ve öğrencilerinin destek ve katkıları sayesinde büyük bir dayanışma ile kermes ve yardım kampanyası düzenledik. Bu kermesten elde edilen gelirin tamamı Filistin'deki kardeşlerimize ulaştırılacak." dedi.

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