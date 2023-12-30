"Amasya'dan Gazze'ye çığlık okları" etkinliği düzenlendi

Amasya Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü tarafından, "Amasya'dan Gazze'ye çığlık okları" etkinliği gerçekleştirildi.

Programda, İsrail'in Gazze’de uyguladığı zulme ve vahşete dur demek için ateşli oklar atıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, "Gazze'de yaşanan katliama karşı farkındalık yaratmak için üniversitemiz Geleneksel Türk Okçuluk Kulübünün düzenlediği 'Gazze’ye çığlık okları etkinliğine katıldık. Bu okları Gazze’de yaşanan katliama karşı çıkmak için atıyoruz. Oradaki çığlığı duyurmak için bu okları atıyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Vali Yardımcısı Adem Ünal, protokol üyeleri ve akademisyenler katıldı.