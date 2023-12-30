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        Kumar oynatılan ve kaçak içki satılan kahvehaneye operasyon

        AMASYA'da kaçak içki satışı yapıldığı ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine polisin kahvehaneye düzenlediği operasyonda iş yeri sahibi T.K., gözaltına alındı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan  4 kişiye toplam 16 bin 220 lira para cezası kesildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:25
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        Kumar oynatılan ve kaçak içki satılan kahvehaneye operasyon
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        AMASYA'da kaçak içki satışı yapıldığı ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine polisin kahvehaneye düzenlediği operasyonda iş yeri sahibi T.K., gözaltına alındı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan  4 kişiye toplam 16 bin 220 lira para cezası kesildi. 

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Dere Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatılıp, kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Kahvehaneye baskın yapan ekipler, 4 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Operasyonda kumar oynarken kullanılan paraların yazıldığı kasa defteri, iskambil kağıtları, oyun pulları ve zarlara el kondu.

        Kumar oynayan 4 kişiye toplam 16 bin 220 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi T.K., 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' ve 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçu'ndan gözaltına alındı. 

        Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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