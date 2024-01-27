Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da ters yöne giren sürücüler dronla tespit edildi

        Amasya'da dronla yapılan trafik denetiminde ters yöne giren sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:55 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da ters yöne giren sürücüler dronla tespit edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya’da dronla yapılan trafik denetiminde ters yöne giren sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 55 Evler Mahallesi'nde dronla denetim yaptı.

        Ekipler alt geçide ters yönden giren 3 araç ve 2 motosiklet kullanıcısına 3 bin 450 lira para cezası uyguladı.

        Dron ile çekilen görüntüler de saniye saniye merkeze aktarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ambulans uçak, karaciğer hastası kadın için havalandı
        Ambulans uçak, karaciğer hastası kadın için havalandı
        Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; 2 yaralı
        Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; 2 yaralı
        Otomobil, bahçeye düşüp, ağaca çarptı; hamile sürücü yaralandı
        Otomobil, bahçeye düşüp, ağaca çarptı; hamile sürücü yaralandı
        Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Amasya'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Amasya'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy'de "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı
        Gümüşhacıköy'de "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı