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        Ambulans uçak, karaciğer hastası kadın için havalandı

        AMASYA'da karaciğer hastası Rusya vatandaşı Lidiya Diorditsa (47), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:21 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:25
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        Ambulans uçak, karaciğer hastası kadın için havalandı
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        AMASYA'da karaciğer hastası Rusya vatandaşı Lidiya Diorditsa (47), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden karaciğer hastası Lidiya Diorditsa'nın ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Hastane yetkilileri, 112 Çağrı Merkezi Sağlık Birimi ile irtibata geçip, ambulans uçak talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçak ile Merzifon Havalimanı'ndan alınan Rusya vatandaşı Diorditsa, İstanbul'a götürüldü.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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