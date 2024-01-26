Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; 2 yaralı

        AMASYA'da, Birol Bozkurt´un (29), köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki mermer yığınına çarptı. Bozkurt ile yanındaki İrem Kaya (26), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA'da, Birol Bozkurt´un (29), köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki mermer yığınına çarptı. Bozkurt ile yanındaki İrem Kaya (26), yaralandı.

        Kaza, dün akşam, Suluova ilçesinde meydana geldi. Yola çıkan köpeği fark eden Birol Bozkurt´un ani manevra yaptığı 05 ER 563 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki mermerlere çarptı. Sürücü Bozkurt ile yanındaki İrem Kaya yaralandı. Köpek ise yara almadan kurtuldu.

        İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları

        Benzer Haberler

        Otomobil, bahçeye düşüp, ağaca çarptı; hamile sürücü yaralandı
        Otomobil, bahçeye düşüp, ağaca çarptı; hamile sürücü yaralandı
        Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Amasya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Amasya'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Amasya'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy'de "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı
        Gümüşhacıköy'de "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı
        Kaymakam Güldoğan köy ziyaretlerine devam ediyor
        Kaymakam Güldoğan köy ziyaretlerine devam ediyor
        Amasya'da, iki kardeşin oto yıkamacıdaki hırsızlığı kamerada
        Amasya'da, iki kardeşin oto yıkamacıdaki hırsızlığı kamerada