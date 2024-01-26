Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu; 2 yaralı AMASYA'da, Birol Bozkurt´un (29), köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki mermer yığınına çarptı. Bozkurt ile yanındaki İrem Kaya (26), yaralandı.

AMASYA'da, Birol Bozkurt´un (29), köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki mermer yığınına çarptı. Bozkurt ile yanındaki İrem Kaya (26), yaralandı.

Kaza, dün akşam, Suluova ilçesinde meydana geldi. Yola çıkan köpeği fark eden Birol Bozkurt´un ani manevra yaptığı 05 ER 563 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki mermerlere çarptı. Sürücü Bozkurt ile yanındaki İrem Kaya yaralandı. Köpek ise yara almadan kurtuldu.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.