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        Gümüşhacıköy'de "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:38
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        Gümüşhacıköy'de "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücülerin araçlarına kış lastiği takıp takmadığını kontrol etti.

        Uygulamada durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği, "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

        1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 4 bin 69 lira ceza uygulandı.

        Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlardaki kış lastiği denetimlerinin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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