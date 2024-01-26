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        Otomobil, bahçeye düşüp, ağaca çarptı; hamile sürücü yaralandı

        AMASYA'da 5 metre yükseklikten bahçeye düşüp, ağaca çarpan otomobilin 5 aylık hamile sürücüsü Seren Dinçer Gevrek (33), hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:25
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        Otomobil, bahçeye düşüp, ağaca çarptı; hamile sürücü yaralandı
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        AMASYA'da 5 metre yükseklikten bahçeye düşüp, ağaca çarpan otomobilin 5 aylık hamile sürücüsü Seren Dinçer Gevrek (33), hafif yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Ziyaret beldesi yolu Aynalı Mağara mevkisinde meydana geldi. Seren Dinçer Gevrek yönetimindeki 05 ABR 909 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten bahçeye düşerek ağaca çarptı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 5 aylık hamile sürücü hafif yaralandı. Tedbir amaçlı ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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