Otomobil, bahçeye düşüp, ağaca çarptı; hamile sürücü yaralandı

AMASYA'da 5 metre yükseklikten bahçeye düşüp, ağaca çarpan otomobilin 5 aylık hamile sürücüsü Seren Dinçer Gevrek (33), hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ziyaret beldesi yolu Aynalı Mağara mevkisinde meydana geldi. Seren Dinçer Gevrek yönetimindeki 05 ABR 909 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten bahçeye düşerek ağaca çarptı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 5 aylık hamile sürücü hafif yaralandı. Tedbir amaçlı ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.