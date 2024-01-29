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        Amasya'da 75 kilogramlık yayın balığı yakalandı

        Amasya'da bir balıkçının oltasına, 2 metre 20 santim boyunda 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:29 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:29
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        Amasya'da 75 kilogramlık yayın balığı yakalandı
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        Amasya'da bir balıkçının oltasına, 2 metre 20 santim boyunda 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

        Kentte balıkçılık yapan Aslan Eftelioğlu, Yeşilırmak'ta 2 metre 20 santim boyunda, 75 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

        Balığı dükkanının tezgahında sergileyen Eftelioğlu, AA muhabirine, büyük oltalarla balık avına çıktıklarını söyledi.

        Zaman zaman oltalarına büyük balıklar takıldığını dile getiren Eftelioğlu, "Bu balığı parçalayacağız, yüzeceğiz, bonfilesini çıkartacağız, ondan sonra satacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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