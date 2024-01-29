Amasya'da 75 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Amasya'da bir balıkçının oltasına, 2 metre 20 santim boyunda 75 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Kentte balıkçılık yapan Aslan Eftelioğlu, Yeşilırmak'ta 2 metre 20 santim boyunda, 75 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Balığı dükkanının tezgahında sergileyen Eftelioğlu, AA muhabirine, büyük oltalarla balık avına çıktıklarını söyledi.

Zaman zaman oltalarına büyük balıklar takıldığını dile getiren Eftelioğlu, "Bu balığı parçalayacağız, yüzeceğiz, bonfilesini çıkartacağız, ondan sonra satacağız." dedi.

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