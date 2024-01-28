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        Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda koruma görevindeki 3 polis memurunun bulunduğu otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu şehit olan 13 yıllık polis Cengiz Parlak (36), memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:28 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:30
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        Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda koruma görevindeki 3 polis memurunun bulunduğu otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu şehit olan 13 yıllık polis Cengiz Parlak (36), memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi mevkinde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu Hasan Bozdoğan idaresindeki 06 EBM 912 plakalı otomobil, önünde giden yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Cengiz Parlak ve Faruk Demirel isimli polis memurları yaralandı. Görevde oldukları belirtilen yaralı 3 polis, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memurlarından Cengiz Parlak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve Miray (7) ile Öykü (5) isimli 2 kız çocuk babası olan polis memuru Cengiz Parlak´ın cenazesi kara yoluyla Amasya´nın Merzifon ilçesine getirilerek ilçe emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

        'BU ACININ TARİFİ YOK'

        Törene, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı, Ak Parti milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez, CHP Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, şehidin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Burada düzenlenen törende şehidin eşi Şeyma, annesi Fatma ve babası Hayrettin Parlak ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit babası Hayrettin Parlak törende kazada şehit olan oğlu için gözyaşı dökerken "Bu acının tarifi yok" diye ağladı.

        Törenin ardından Parlak´ın cenazesi Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii'ne getirildi. İl Müftüsü Yardımcısı Yılmaz Özbakır´ın kıldırdığı namazın ardından konvoy eşliğinde götürüldüğü Merzifon Şehitliği'nde toprağa verildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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