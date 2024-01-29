Suluova'da Yağmur Suyu Toplama Ve Atık Su Arıtma Projesi çalışmaları başladı Suluova Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliğinden hibe kazanan 16 milyon 500 bin avro bütçeli Suluova Yağmur Suyu Toplama ve Atık Su Arıtma Projesi çalışmaları başladı.

Suluova Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliğinden hibe kazanan 16 milyon 500 bin avro bütçeli Suluova Yağmur Suyu Toplama ve Atık Su Arıtma Projesi çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, gazetecilere, projenin ilçe tarihinin en yüksek bütçeli projesi olduğunu belirterek, daha önce ihalesi ve yer tesliminin yapıldığını, önceki hafta ise yapım çalışmalarına başlandığını başladığını söyledi.

Projenin ilçeye kazandırılmasından dolayı duyduklarını mutluluğu dile getiren Üçok, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanmasıyla şehrimiz genelinde yağmur suları dolayısıyla oluşan su baskınları ile yollardaki su birikintileri önlenecek. Ortaya çıkan zarar ve mağduriyetlerin de önüne geçilecek. Ayrıca proje kapsamında toplanacak yağmur suyu ve atık sular, arıtma tesisinde temizlenerek tarımsal sulamada ve ihtiyaç halinde içme suyu olarak kullanılabilecek. Önceki hafta itibarıyla projemizin ilk ayağı olan yağmur suyu toplama çalışmaları başlamış olup kazı ve kanal yerleştirilmeler yüklenici firma tarafından yapılmaktadır."