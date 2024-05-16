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        Amasya'da Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü düzenlendi

        Türk Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ile Amasya İmam Hatipliler Derneği tarafından Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 00:00 Güncelleme: 16.05.2024 - 00:00
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        Amasya'da Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü düzenlendi
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        Türk Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ile Amasya İmam Hatipliler Derneği tarafından Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Sultan II. Bayezid Camisi önünden başlayan yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu.

        Yürüyüşte Filistin'in özgürlüğünü vurgulayan dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

        Amasya İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Arslan, burada yaptığı konuşmada, Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını belirterek, "Onların dertleriyle dertleniyoruz. Onların acılarıyla biz de acılarımızı yaşıyoruz. Bugün Amasya İmam Hatipliler Derneği olarak imam hatipli öğrencilerimizle, Kur'an kurslarımızda bulunan öğrencilerimizle, velileriyle ve Amasya halkıyla burada toplandık." ifadelerini kullandı.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yürüyüş sona erdi.

        Yürüyüşe Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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