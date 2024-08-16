Merzifon Garnizon Komutanı Serin, Vali Doruk'u ziyaret etti

Serin’e yeni görevinde başarılar dileyen Doruk, “Hava kuvvetlerimizin önemli üslerinden bir tanesi olan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığındaki görevinizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına atanan Serin, ziyaretinde, Vali Doruk ile bir süre sohbet etti.

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