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        Merzifon Garnizon Komutanı Serin, Vali Doruk'u ziyaret etti

        Merzifon Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Pilot Albay Halil Uğur Serin, Amasya Valisi Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:48 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:48
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        Merzifon Garnizon Komutanı Serin, Vali Doruk'u ziyaret etti
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        Merzifon Garnizon Komutanlığı görevine atanan Hava Pilot Albay Halil Uğur Serin, Amasya Valisi Yılmaz Doruk’u ziyaret etti.

        Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına atanan Serin, ziyaretinde, Vali Doruk ile bir süre sohbet etti.

        Serin’e yeni görevinde başarılar dileyen Doruk, “Hava kuvvetlerimizin önemli üslerinden bir tanesi olan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığındaki görevinizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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