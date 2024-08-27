Amasya’nın Taşova ilçesinde 25 yaşında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Murat Saraç, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybeden Saraç’ın cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra merkez Çarşı Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra Doğu Mahallesi mezarlığına defnedildi.

On yıl öğretmenliğini yapan Sebiha Torun, Saraç'ın öğretmeni değil annesi gibi olduğunu belirterek “Çok sosyal, efendi, akıllı ve duygusal bir çocuktu. Vatanını seven bir çocuktu, yaşıtları askere çağrıldığı zaman çok duygusallaşmıştı. Hatta askerlik şubesine beraber giderek ona asker şapkası ve kıyafeti giydirilmişti. O da herkes gibi her şeyinin olmasını isterdi. O da 25 yaşında göçtü ve baharını yaşayamadan gitti Murat’ım." dedi.