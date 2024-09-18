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        Amasya'da kurulu firma 20 ülkeye tekstil ürünleri ihraç ediyor

        CİHAN OKUR - Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir firma tarafından üretilen tekstil ürünleri, 20 ülkeye ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:45 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:14
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        Amasya'da kurulu firma 20 ülkeye tekstil ürünleri ihraç ediyor
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        CİHAN OKUR - Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir firma tarafından üretilen tekstil ürünleri, 20 ülkeye ihraç ediliyor.

        Suluova Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaya ait 2 fabrika, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeden gelen talepleri karşılamak için yoğun şekilde çalışıyor.

        Yaklaşık 17 bin metrekare alanda faaliyet gösteren ve 600 kişinin istihdam edildiği fabrikalarda üretilen tekstil ürünleri, İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç, Rusya, Meksika ve Mısır başta olmak üzere 20 ülkeye gönderiliyor.

        Fabrika sahibi Aytaç Karabulut, AA muhabirine, yıllık 2 milyon 800 bin parça ürün ürettiklerini, bunun büyük bölümünün ihracata gittiğini söyledi.

        Yenilikçi teknoloji ve kalite odaklı üretimle pantolon, gömlek, tişört, kazak gibi ürünler ürettiklerini anlatan Karabulut, "Dünyanın sayılı ülkelerinde bizim ürünlerimizi görebilirsiniz. Meksika'da bir iş ziyaretimiz vardı, mağaza ziyaretimizde kendi ürünlerimizi gördüğümüzde insan mutlu oluyor, gurur duyuyor çünkü emeğimizin oralara kadar ulaşmış olması çok farklı bir duygu." dedi.

        Fabrikalarının gün geçtikçe geliştiğine, personelinin nitelik kazandığına dikkati çeken Karabulut, "Bu da hizmet anlayışımızı gün geçtikçe daha iyi noktalara getiriyor. En büyük mutluluğumuz, sürdürülebilirliğin olması. Bu işi günlük değil de 'Daha iyi nasıl yapabiliriz' noktasında gün geçtikçe üzerine eklemeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Hedef, gelecek yıl çalışan sayısının 1000 kişinin üzerine çıkması

        Başarılı olmalarındaki en büyük etkenin arkalarındaki personel gücü olduğunu vurgulayan Karabulut, şunları kaydetti:

        "Çalışan arkadaşlarımız gün geçtikçe kendilerini geliştiriyor. Bunun da bize olumlu katkıları oluyor. Bugün baktığınızda sıfırdan bir işletmeyi kurup bugünlere gelebilmek için arkanızdaki gücün size ivme kazandırması lazım. Çok şükür, personelimiz de bu noktada her zaman için arkamızda. Biz de her daim onların yanındayız. Gümüşhacıköy'de de bir fabrikamız var faal olmayan, gelecek yıl onu da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Böylece gelecek yıl istihdamımızın 1000 kişinin üzerine çıkmasını hedefliyoruz."

        Karabulut, yaptıkları ihracatı üzerine katarak daha da güçlendirmek için ellerinden gelen çabayı sarf etmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Ülke ekonomisine ihracatla yaptığımız katkıdan dolayı ayrı bir gurur yaşıyoruz. Bunun devamı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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