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        Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Amasya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:20 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:05
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        Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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        Amasya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Merzifon Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma tarafından yapıldı.

        Gaziliğin ömür boyu taşınacak bir şeref olduğunu ifade eden Cuma, Gaziler Günü’nün tüm yurtta kutlanmasının devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi olduğunu anlattı.

        Törene Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Taşova

        Taşova ilçesinde Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gaziler adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Yasin Yıldırım yaptı.

        Törene Taşova Kaymakamı İmran Demirel, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

        - Suluova

        Suluova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

        Törende Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Rifat Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Tüm gazilerin gününü kutlayan Gürçam, "Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanları, destansı tarihimizin уaşaуan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının ölümsüz destanlarıdır. Gazilerimize her zaman kapımız açık. Aileleriyle sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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