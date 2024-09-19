Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Amasya ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Merzifon Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma tarafından yapıldı.

Gaziliğin ömür boyu taşınacak bir şeref olduğunu ifade eden Cuma, Gaziler Günü’nün tüm yurtta kutlanmasının devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi olduğunu anlattı.

Törene Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. - Taşova Taşova ilçesinde Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gaziler adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Yasin Yıldırım yaptı.