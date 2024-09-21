Amasya'da yaralı kızıl şahin korumaya alındı
Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl şahin, koruma altına alındı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl şahin, koruma altına alındı.
Esençay köyü yakınlarında devriye görevindeki jandarma ekipleri, yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.
Ekipler, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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