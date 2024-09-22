Suluova'da tenis turnuvası düzenlendi

Suluova Belediyesi tarafından 1. Tenis Turnuvası düzenlendi.

Belediye spor tesislerindeki tenis kortunda düzenlenen turnuvaya, Samsun, Çorum, Tokat, Amasya ve Suluova'dan 55 sporcu katıldı.

Belediye Başkanı Rifat Uzun, yaptığı konuşmada, ilçenin genç nüfusa sahip olduğunu ve birçok spor branşında önemli başarılar elde edildiğini belirterek, "Tenis sporunu da ilçede daha aktif hale getirmek ve vatandaşlara farklı branşlarda da spor yapma imkanı sunmak için turnuvayı düzenledik. Geleneksel olarak da her yıl düzenleyeceğiz. Bunun için tenis altyapısını güçlendirerek ilçenin bu spor dalında da başarıyla temsil edilmesini arzu ediyoruz." dedi.