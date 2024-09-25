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        Amasya Valisi Doruk'un veda ziyaretleri devam ediyor

        Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova ilçesinde veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:32
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        Amasya Valisi Doruk'un veda ziyaretleri devam ediyor
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        Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova ilçesinde veda ziyaretinde bulundu.

        Geçen yıl Amasya'ya atanan Vali Doruk, son Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

        Taşova ilçesini ziyaret eden Doruk, kendisi uğurlamaya gelenlerle tokalaşarak veda etti.

        Doruk, Amasya'da görev yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Gerek iklimsel özellikleri, bitki örtüsüyle, çalışkan insan yapısıyla burası çok hareketli bir ilçe. Taşova halkını sevgi ve saygıyla kucaklıyorum." dedi.​​​​​​​

        Ziyarette Taşova Kaymakamı İmran Demirel ve kurum amirleri bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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