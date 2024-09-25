Amasya Valisi Doruk'un veda ziyaretleri devam ediyor

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova ilçesinde veda ziyaretinde bulundu.

Geçen yıl Amasya'ya atanan Vali Doruk, son Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

Taşova ilçesini ziyaret eden Doruk, kendisi uğurlamaya gelenlerle tokalaşarak veda etti.

Doruk, Amasya'da görev yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Gerek iklimsel özellikleri, bitki örtüsüyle, çalışkan insan yapısıyla burası çok hareketli bir ilçe. Taşova halkını sevgi ve saygıyla kucaklıyorum." dedi.​​​​​​​