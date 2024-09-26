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        Amasya'da gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

        Amasya Belediyesi itfaiyesince İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 18:17 Güncelleme: 26.09.2024 - 18:17
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        Amasya'da gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
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        Amasya Belediyesi itfaiyesince İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

        Alptekin Anadolu Lisesi'nin bahçesinde gerçekleşen tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangında binada mahsur kalanlar, itfaiye aracının merdiveni ile kurtarıldı.

        Yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

        Daha sonra trafik kazasında araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralının çıkarılmasının ardından araçta başlayan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Yörükoğlu, Amasya'da itfaiyenin 1915'te şehrin büyük bölümünü küle çeviren yangın sonrası Belediye Başkanı Arpacızade Hürrem Bey zamanında kurulduğunu belirtti.

        Programa Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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