Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Amasya'da konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'da Suriyelilere özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı iddiasıyla ilgili, "5-6 yıl önce o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde sosyal medyada yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:23 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Amasya'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Konya'da Suriyelilere özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı iddiasıyla ilgili, "5-6 yıl önce o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde sosyal medyada yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim." dedi.

        Memişoğlu, çiçeklerle karşılandığı Amasya Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzaladı, ardından Vali Önder Bakan ile görüştü.

        Bakan Memişoğlu, gazetecilere, Anadolu'nun kadim ve tarihi şehri Amasya'nın sağlık hizmetlerinde daha iyi olması için çalıştıklarını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Amasya'da başlanan 600 yataklı hastane inşaatında yüzde 10 seviyesine gelindiğini belirten Memişoğlu, "İnşallah 2025 sonunda veya 2026 yılının ilk aylarında hastanemiz hizmete başlayacaktır. İyi bir hastane olacak. Üniversiteyle beraber örnek tarihimize yakışır şekilde sağlık hizmetini daha iyi şartlarda sunacağız." diye konuştu.

        Memişoğlu, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Konya'da Suriyelilere özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı" yönündeki iddialarla ilgili şunları ifade etti:

        "5-6 yıl önce o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde sosyal medyada yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim. Bizler misafirlerimize her türlü hizmeti veririz ancak bunu kötü niyetle kullanan ve 5 yıl önce il müdürümüzün söylediği birkaç ifadeyi kötü niyetli sosyal medyada paylaşan arkadaşların yanlış yaptığını düşünüyorum. Böyle bir durumumuz olmadığı gibi bunu da anlamlandıramıyoruz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sosyal amaçlı bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza, onun yanında misafirlerimize, hatta sağlık turizmi kapsamında dünyanın herhangi bir ülkesinden gelip sağlık hizmeti almaya çalışan insanlarımıza da sunmakla mükellefiz ve en iyisini yapıyoruz. Daha da iyisini yapacağız. O nedenle özellikle koronavirüs salgınında sağlık sistemimizin, sağlık çalışanlarımızın, sağlık altyapımızın ne kadar iyi olduğunu bütün dünya gördü."

        Vatandaşlara sağlık anlamında hizmet etmekle mükellef olduklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "İnsanımızın da en iyi sağlık hizmetini almaya hakkı olduğunu, bunu verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bizler zaten insanlara kendimizi adamış sağlık çalışanlarıyız. Hekim arkadaşlar ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir kesiminde bu kadar yaygın, ücretsiz ve altyapısı kuvvetli, kaliteli sağlık hizmeti sunulmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın özellikle bizi talimatlandırması, her insana sağlıkla ilgili hizmeti en iyi şekilde sunmamızdır. Biz şuna inanıyoruz; 'Bir insanın canını kurtaran bütün insanlığın canını kurtarmıştır' diye düşünüyoruz. Onun için elimizden geldiğince insanlara iyilik etmeye, iyi taraf olmaya çaba harcıyoruz. Bugün Amasya'da da daha iyi sağlık hizmeti sunmak için buradayız. İnsanlarla istişare edeceğiz, sağlık sistemimizi değerlendireceğiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        Beşiktaş bu sistemle kazanamıyor!
        Beşiktaş bu sistemle kazanamıyor!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Çift santrafor ufukta göründü!
        Çift santrafor ufukta göründü!
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        'Berlin' İstanbul sokaklarında
        'Berlin' İstanbul sokaklarında
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te

        Benzer Haberler

        Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlıkla ilgili iyi hizmet sunan sayılı ülkelerden...
        Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlıkla ilgili iyi hizmet sunan sayılı ülkelerden...
        Taşova'da İtfaiyecilik Haftası kutlandı
        Taşova'da İtfaiyecilik Haftası kutlandı
        Amasya'da gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Amasya'da gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Gümüşhacıköy'de sınıf öğretmenleriyle yeni müfredat toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy'de sınıf öğretmenleriyle yeni müfredat toplantısı yapıldı
        Suluova'da karakucak güreşleri yapıldı
        Suluova'da karakucak güreşleri yapıldı
        Amasya Valiliğine atanan Önder Bakan görevine başladı
        Amasya Valiliğine atanan Önder Bakan görevine başladı