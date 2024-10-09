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        Amasya'da geliri cami yapımında kullanılmak üzere kermes açıldı

        Suluova ilçesinde yapımı devam eden Yeni Şeker Camisi inşaatı yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:13
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        Amasya'da geliri cami yapımında kullanılmak üzere kermes açıldı
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        Suluova ilçesinde yapımı devam eden Yeni Şeker Camisi inşaatı yararına kermes düzenlendi.

        Kaymakam Şafak Gürçam, Demokrasi Meydanı'ndaki kermesin açılışındaki konuşmasında, tamamlandığında kapasitesi ve mimarisiyle ilçelerini temsil edecek güzel ve anlamlı bir eser yapıldığını söyledi.

        Caminin temelinin 2019'da atıldığını belirten Gürçam, "Camimizin inşaatı pandemi, deprem afeti, ekonomik daralmalar gibi zorluklara rağmen hayırseverlerin büyük destekleriyle durmadan ilerliyor. İnşallah kısa zamanda tamamlanıp ibadete açılacak. Yapımında destek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Yeni Şeker Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Basri İnan ise cami inşaatının kaba inşaatının tamamlandığını dile getirerek, "Maliyetinin yüzde 80'ini ilçedeki hayırseverler karşıladı. Tamamlandığında 3 bin 500 kişi kapasitesi ile bölgenin en büyük camisi olacak. İlçenin gelecek yıllarına da hizmet verecek cami yapımında katkı ve emeği gecen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya'nın duası eşliğinde kermesin açılışı gerçekleştirildi.

        Dört gün açık kalacak kermeste satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, cami inşaatında kullanılacak.

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